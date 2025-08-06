Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк в Лос-Анджелесе за $12 млн — WSJ

Знаменитый голливудский актер Брэд Питт стал новым владельцем элитного особняка в Лос-Анджелесе, приобретя его у Дэйва Кюнинга — гитариста и одного из основателей рок-группы The Killers. По сведениям газеты The Wall Street Journal, сделка была заключена примерно за 12 миллионов долларов.
Роскошный дом расположен в одном из самых престижных районов города — Outpost Estates, где проживают многие известные личности киноиндустрии. Общая площадь жилья составляет около 779 квадратных метров. В особняке предусмотрено шесть спален, а из окон открывается живописный вид на Тихий океан. На территории участка находятся бассейн, огород и специально оборудованная зона для барбекю.
Дэйв Кюнинг вместе с супругой, дизайнером Эмили Кюнинг, приобрели эту недвижимость в 2021 году за 9,6 миллиона долларов. В июне текущего года они выставили дом на продажу с ценником почти в 14 миллионов долларов, что позволило Брэду Питту заключить выгодную сделку.
Ранее был взломан дом Брэда Питта.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.