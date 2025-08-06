Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк в Лос-Анджелесе за $12 млн — WSJ

Дэйв Кюнинг вместе с супругой, дизайнером Эмили Кюнинг, приобрели эту недвижимость в 2021 году за 9,6 миллиона долларов. В июне текущего года они выставили дом на продажу с ценником почти в 14 миллионов долларов, что позволило Брэду Питту заключить выгодную сделку.