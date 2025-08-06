В Белом доме пройдут мирные переговоры лидеров Армении и Азербайджана

В пятницу, 8 августа, в Соединенные Штаты прибудут президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян. Американский лидер Дональд Трамп примет их в Белом доме, пишет The Washington Post.
По сведениям газеты, Ильхам Алиев и Никол Пашинян прибудут для проведения переговоров. Источник не отрицает возможности заключения мирного соглашения.
«Президент Дональд Трамп в пятницу примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана, стремясь добиться заключения мирного соглашения между двумя странами, находящимися в состоянии многолетнего конфликта», — уточняется в статье.
Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал тем временем отреагировал на запугивания Дональда Трампа. По его словам, раньше Соединенные Штаты были согласны с закупками российской нефти для стабильности мировых энергетических рынков. Теперь Вашингтон заявляет об обратном.