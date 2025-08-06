Администрация Иркутска подвела итоги празднования 105-летия Ленинского округа

В администрации Иркутска подвели итоги празднования 105-летия Ленинского округа. В честь этого организовали торжественную церемонию. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской мэрии, более 20-ти партнеров прошедшего фестиваля наградили благодарственными письмами.
— Этот праздник стал историческим для нашего округа. Мы показали, что Ленинский округ — это современный, самодостаточный район с традициями, — сказала глава Ленинского округа Светлана Колотовкина.
Фестиваль предлагал гостям разнообразную программу. Можно было принять участие в мастер-классах и создать бумажные самолеты, стать причастными к церемонии бракосочетания двух пар и посмотреть фильмы под открытым небом. Интерес вызвала и лекция профессора Сергея Язева о космонавтах из Иркутска и выставка работ юных талантов. На гастрономических зонах фестиваля желающие полакомились местными угощениями.