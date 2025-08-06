Назван средний размер военной пенсии в РФ

«Кроме того, дважды в год проводится индексация: в 2025 году она составила 9,5% с января и ожидается ещё 7,6% в октябре. На итоговую сумму могут влиять и дополнительные надбавки: за участие в боевых действиях, за инвалидность», — добавил Алексей Говырин.