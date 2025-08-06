Назван средний размер военной пенсии в РФ

Россиянам рассказали, сколько составляет средний размер военной пенсии и из чего рассчитываются начисления. По данным депутата Госдумы Алексея Говырина, он равняется приблизительно 45 тысячам рублей.
Он уточнил, что пенсия складывается из нескольких составляющих. В их числе оклады по воинской должности и званию. Кроме того, пенсия включает надбавки.
«Кроме того, дважды в год проводится индексация: в 2025 году она составила 9,5% с января и ожидается ещё 7,6% в октябре. На итоговую сумму могут влиять и дополнительные надбавки: за участие в боевых действиях, за инвалидность», — добавил Алексей Говырин.
В Росстате сообщили, что медианная зарплата в РФ выросла в 1,4 раза за два года. Сейчас она составляет 73 871 рубль.