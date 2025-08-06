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В Совфеде вспомнили фразу из «Брат-2», взглянув на американский спектакль. Фото

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков после просмотра отрывков из новой американской оперы «Иисус Христос Суперзвезда» припомнил цитату из фильма «Брат-2». Он раскритиковал постановку словами героя Виктора Сухорукова.

Алексей Пушков раскритиковал новую постановку мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера.

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков после просмотра отрывков из новой американской оперы «Иисус Христос Суперзвезда» припомнил цитату из фильма «Брат-2». Он раскритиковал постановку словами героя Виктора Сухорукова.

«Как говорил незабвенный персонаж Виктора Сухорукова в культовом фильме “Брат-2”: “Вот уроды!”» — написал политик в своем telegram-канале. Премьерные показы прошли в знаменитом лос-анджелесском амфитеатре Hollywood Bowl.

Главную роль исполнила британская певица и актриса африканского происхождения Синтия Эриво, прославившаяся благодаря участию в голливудской экранизации мюзикла «Злая». Персонажа Иуды Искариота, считающегося второстепенным по значимости, на сцене представил певец Адам Ламберт, известный как финалист шоу American Idol, успешный сольный исполнитель, а также фронтмен группы Queen.

По мнению Алексея Пушкова актеры больше напоминают персонажей фильмов ужасовФото: telegram-канал Алексей Пушкова.