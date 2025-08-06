В Совфеде вспомнили фразу из «Брат-2», взглянув на американский спектакль. Фото

Главную роль исполнила британская певица и актриса африканского происхождения Синтия Эриво, прославившаяся благодаря участию в голливудской экранизации мюзикла «Злая». Персонажа Иуды Искариота, считающегося второстепенным по значимости, на сцене представил певец Адам Ламберт, известный как финалист шоу American Idol, успешный сольный исполнитель, а также фронтмен группы Queen.