Уиткофф проведет переговоры с российским руководством в Москве 6 августа

4 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможность проведения встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на этой неделе. О возможном визите Уиткоффа в Москву сообщил сам Трамп. По его словам, Уиткофф «сфокусирован на границе».