Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф проведет переговоры с российским руководством в Москве 6 августа

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует встречу с российским руководством в Москве в среду, 6 августа. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует встречу с российским руководством в Москве в среду, 6 августа. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник.

Вашингтон не предоставил подробной информации о программе визита Уиткоффа. Представитель Госдепартамента подтвердил факт поездки в Россию на этой неделе, но отказался раскрыть ее повестку и точные сроки.

— Уиткофф будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России, — говорится в материале.

4 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможность проведения встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на этой неделе. О возможном визите Уиткоффа в Москву сообщил сам Трамп. По его словам, Уиткофф «сфокусирован на границе».

Заместитель спикера Государственного департамента США Миньон Хьюстон заявила, что Вашингтон не заинтересован в «быстром решении» военного конфликта между Россией и Украиной и выступает за проведение вдумчивых переговоров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше