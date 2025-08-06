Уиткофф проведет переговоры с российским руководством в Москве 6 августа

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует встречу с российским руководством в Москве в среду, 6 августа. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник.
Вашингтон не предоставил подробной информации о программе визита Уиткоффа. Представитель Госдепартамента подтвердил факт поездки в Россию на этой неделе, но отказался раскрыть ее повестку и точные сроки.
— Уиткофф будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России, — говорится в материале.
4 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможность проведения встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на этой неделе. О возможном визите Уиткоффа в Москву сообщил сам Трамп. По его словам, Уиткофф «сфокусирован на границе».
Заместитель спикера Государственного департамента США Миньон Хьюстон заявила, что Вашингтон не заинтересован в «быстром решении» военного конфликта между Россией и Украиной и выступает за проведение вдумчивых переговоров.