Глубокое дыхание вместо мата: Йог рассказала, как пережить пробку на Крымском мосту

«Вот я еду, и пока я доеду до Крыма, я разглядываю эти луга, эти поля, эти пейзажи за окном. О, я вижу свои руки. О, я вижу свои пальцы. Я обращаю внимание на тело, на дыхание, на этот прекрасный день. А где в этом дне я? Сколько меня в этой жизни? Какая я прекрасная, какая я красивая. Взгляните на себя и поговорите с собой», — заключает эксперт.