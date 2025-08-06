Посольство Кубы опровергло сведения об отравлении туристов из РФ в Варадеро

Сведения о массовом отравлении российских туристов на кубинском курорте Варадеро недостоверны, заявили в посольстве Кубы в РФ.
Ранее появились данные, что в одном из отелей этого города десятки граждан России якобы отравились креветками и красной рыбой.
«(Информация — прим. ред.) об отравлении туристов была проверена, и это фейк», — сказал представитель кубинской дипломатической миссии, слова которого приводит РИА Новости.
До этого посольство РФ в Гаване сообщало об отсутствии обращений от россиян об отравлениях.
Напомним, в начале июля во время двухдневного тура по Гунибскому району в Дагестане произошло отравление группы путешественников. В плове, который они заказали в кафе, обнаружили возбудитель дизентерии.