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Посольство Кубы опровергло сведения об отравлении туристов из РФ в Варадеро

В кубинском посольстве заявили, что поступившую информацию проверили, и она оказалась недостоверной.

Источник: Аргументы и факты

Сведения о массовом отравлении российских туристов на кубинском курорте Варадеро недостоверны, заявили в посольстве Кубы в РФ.

Ранее появились данные, что в одном из отелей этого города десятки граждан России якобы отравились креветками и красной рыбой.

«(Информация — прим. ред.) об отравлении туристов была проверена, и это фейк», — сказал представитель кубинской дипломатической миссии, слова которого приводит РИА Новости.

До этого посольство РФ в Гаване сообщало об отсутствии обращений от россиян об отравлениях.

Напомним, в начале июля во время двухдневного тура по Гунибскому району в Дагестане произошло отравление группы путешественников. В плове, который они заказали в кафе, обнаружили возбудитель дизентерии.