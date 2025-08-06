В Сеуле рыбак наткнулся на загадочное существо в воде и снял его

Первоначально мужчина подумал, что это может быть большая рыба, однако быстро убедился, что таких размеров рыбы в этой реке не водятся. По его словам, загадочное существо длиной от шести до десяти метров долгое время оставалось в одном месте и медленно кружило около двадцати минут.