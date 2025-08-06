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В Сеуле рыбак наткнулся на загадочное существо в воде и снял его

Житель Сеула, отправившись на рыбалку к реке Хан, стал свидетелем необычного явления — на поверхности воды он заметил крупный объект, который привлек его внимание и вызвал тревогу.

Житель Сеула, отправившись на рыбалку к реке Хан, стал свидетелем необычного явления — на поверхности воды он заметил крупный объект, который привлек его внимание и вызвал тревогу. Об этом сообщает издание The Korea Herald.

Первоначально мужчина подумал, что это может быть большая рыба, однако быстро убедился, что таких размеров рыбы в этой реке не водятся. По его словам, загадочное существо длиной от шести до десяти метров долгое время оставалось в одном месте и медленно кружило около двадцати минут.

Очевидец признался, что раньше ему не приходилось сталкиваться с подобным явлением и оно вызвало у него страх. Запись с места событий была опубликована на YouTube 11 июля и за короткое время набрала значительное количество просмотров.

В комментариях пользователи активно обсуждали природу таинственного объекта, выдвигая версии от выдры до аллигатора или даже питона. Пока точная идентификация существа остается неизвестной.

Ранее на корабле случайно была найдена кишащая неизвестными микроорганизмами черная слизь.