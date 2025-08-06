В Сеуле рыбак наткнулся на загадочное существо в воде и снял его

Житель Сеула, отправившись на рыбалку к реке Хан, стал свидетелем необычного явления — на поверхности воды он заметил крупный объект, который привлек его внимание и вызвал тревогу. Об этом сообщает издание The Korea Herald.
Первоначально мужчина подумал, что это может быть большая рыба, однако быстро убедился, что таких размеров рыбы в этой реке не водятся. По его словам, загадочное существо длиной от шести до десяти метров долгое время оставалось в одном месте и медленно кружило около двадцати минут.
Очевидец признался, что раньше ему не приходилось сталкиваться с подобным явлением и оно вызвало у него страх. Запись с места событий была опубликована на YouTube 11 июля и за короткое время набрала значительное количество просмотров.
В комментариях пользователи активно обсуждали природу таинственного объекта, выдвигая версии от выдры до аллигатора или даже питона. Пока точная идентификация существа остается неизвестной.
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