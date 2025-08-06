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В Сеуле рыбак снял на видео «чудовище», поднявшееся из-под воды

Один из жителей Сеула отправился порыбачить на реку Ханган и увидел на поверхности воды крупный объект длиной примерно от шести до десяти метров. Об этом пишет The Korea Herald.

Источник: Life.ru

«Чудовище» в реке Ханган. Видео © X / 요키즈

По его словам, странное существо около двадцати минут кружило на одном месте и постоянно двигалось. Мужчина отметил, что раньше никогда не сталкивался с подобным. Видео появилось на YouTube 11 июля. В комментариях пользователи выдвигали разные версии — выдра, аллигатор или питон.

«Я рыбачу уже несколько десятилетий, но никогда раньше не видел ничего подобного», — рассказал очевидец.

Ранее в США мужчина застрелил 70-летнюю соседку, приняв её за инопланетянина. Примерно в 5 утра полицейские получили сообщение о стрельбе в доме, а приехав на место, застали женщину с семью огнестрельными ранениями. Несмотря на состояние, она назвала имя соседа, ранее он просил её о помощи.