В Сеуле рыбак снял на видео «чудовище», поднявшееся из-под воды

Ранее в США мужчина застрелил 70-летнюю соседку, приняв её за инопланетянина. Примерно в 5 утра полицейские получили сообщение о стрельбе в доме, а приехав на место, застали женщину с семью огнестрельными ранениями. Несмотря на состояние, она назвала имя соседа, ранее он просил её о помощи.