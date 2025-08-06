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Первое заседание фонда Украины и США по недрам состоится в сентябре

Свириденко уточнила, что планируется запустить три первых проекта «в течение 18 месяцев».

Источник: Аргументы и факты

Первое заседание совета директоров инвестфонда Украины и Соединённых Штатов в рамках сделки по минералам планируется провести в сентябре текущего года, заявила Юлия Свириденко.

Премьер-министр Украины уточнила, что задачей заседания является запуск трёх первых проектов «в течение 18 месяцев».

Комментарий прозвучал после разговора Свириденко разговора с министром финансов США Скоттом Бессентом.

«Обсудили запуск американо-украинского инвестиционного фонда. Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу. Первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь», — написала она в Telegram.

По словам Свириденко, она обсудила с Бессентом «усиление сотрудничества в оборонной сфере» и «потенциальную оборонную сделку» по производству и реализации украинских беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, речь шла о возможном приобретении вооружения США.

Напомним, Свириденко утверждала, что первое заседание фонда Украины и Вашингтона в рамках сделки по минералам намечено на июль этого года.

По данным американского издания The New York Times, Украина приступила к реализации соглашения с Соединёнными Штатами о сотрудничестве в сфере стратегических минералов.