Первое заседание фонда Украины и США по недрам состоится в сентябре

Первое заседание совета директоров инвестфонда Украины и Соединённых Штатов в рамках сделки по минералам планируется провести в сентябре текущего года, заявила Юлия Свириденко.
Премьер-министр Украины уточнила, что задачей заседания является запуск трёх первых проектов «в течение 18 месяцев».
Комментарий прозвучал после разговора Свириденко разговора с министром финансов США Скоттом Бессентом.
«Обсудили запуск американо-украинского инвестиционного фонда. Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу. Первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь», — написала она в Telegram.
По словам Свириденко, она обсудила с Бессентом «усиление сотрудничества в оборонной сфере» и «потенциальную оборонную сделку» по производству и реализации украинских беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, речь шла о возможном приобретении вооружения США.
Напомним, Свириденко утверждала, что первое заседание фонда Украины и Вашингтона в рамках сделки по минералам намечено на июль этого года.
По данным американского издания The New York Times, Украина приступила к реализации соглашения с Соединёнными Штатами о сотрудничестве в сфере стратегических минералов.