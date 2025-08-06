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Врач рассказала о группе риска сердечно-сосудистых заболеваний

Врач Маршинцева: в группе риска заболеваний сердца и сосудов находятся мужчины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В группе риска сердечно-сосудистых заболеваний находятся все мужчины, а также женщины в состоянии климакса, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

«Мужской пол в принципе находится в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, поэтому даже в молодом возрасте бывают инфаркты у мужчин. Женщина как правило попадает в эту группу в состоянии климакса», — сказала врач.

Маршинцева отметила, что женские половые гормоны во время климакса начинают вырабатываться по-другому, поэтому и возрастают риски развития сердечно-сосудистых осложнений.