Врач рассказала о группе риска сердечно-сосудистых заболеваний

«Мужской пол в принципе находится в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, поэтому даже в молодом возрасте бывают инфаркты у мужчин. Женщина как правило попадает в эту группу в состоянии климакса», — сказала врач.