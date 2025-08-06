Россиянам рассказали, кому положена субсидия на оплату ЖКУ

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россияне могут получить субсидию, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают определенный процент дохода, рассказал агентству «Прайм» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Как правило, претендовать на жилищные субсидии могут те, кто тратит на оплату ЖКУ больше 22% дохода. Однако в некоторых регионах порог может быть ниже. Например, в Москве это 10%.
Важное условие для получения субсидии — отсутствие судебных долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг за последние три года.
«Заявку можно подать через “Госуслуги”. Время рассмотрения составляет до десяти рабочих дней. Если успеть подать заявление до 15-го числа, выплату начислят с текущего месяца», — указал Бондарь.
Субсидия предоставляется на шесть месяцев. По истечении этого срока она может быть продлена.