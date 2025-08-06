Администрация Иркутска опубликовала шестую серию проекта «ПроИркутск»

В столице Приангарья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.
Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.
Шестым гидом проекта стал Роман Малинович, куратор регионального проекта «Голос улиц». В своей серии, вышедшей 6 августа, он приглашает зрителей на экскурсию к зданию Русско-Азиатского банка.
— В самом центре города вас ждет Роман Малинович. Сегодня мы у здания Русско-Азиатского банка. Здание в стиле модерн было построено в 1912 году. За этот период оно было центром важных событий. Подробнее о них вы узнаете от Романа Малиновича, — рассказали в администрации Иркутска.
Седьмая серия проекта будет доступна завтра, 7 августа, она продолжит знакомить зрителей с историей и культурой Иркутска.