Администрация Иркутска опубликовала шестую серию проекта «ПроИркутск»

— В самом центре города вас ждет Роман Малинович. Сегодня мы у здания Русско-Азиатского банка. Здание в стиле модерн было построено в 1912 году. За этот период оно было центром важных событий. Подробнее о них вы узнаете от Романа Малиновича, — рассказали в администрации Иркутска.