Армия России нанесла удары по инфраструктуре Украины в Одесской области

Пожар на месте поражения. Видео © SHOT.
Как рассказали Telegram-каналу очевидцы, удары пришлись на территории возле сёл Орловка и Новосельское. Сообщают о многочисленных прилëтах и мощном пожаре на месте Огонь был виден из окрестных населённых пунктов.
По предварительной информации, среди повреждённых объектов могла оказаться газокомпрессорная станция «Орловка». Этот узел обеспечивал реверсное поступление газа в Украину из Румынии, Греции и Турции.
А ранее стало известно, что Кремль рассматривает возможность приостановки нанесения воздушных ударов в качестве уступок американскому лидеру Дональду Трампу. Однако наземные военные действия будут продолжаться. Грядущий визит спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию создаёт возможность для переговоров.