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Армия России нанесла удары по инфраструктуре Украины в Одесской области

Ночная атака беспилотников «Герань» привела к серии мощных взрывов в Измаильском районе Одесской области. Под ударом оказались объекты, связанные с военной и энергетической инфраструктурой Украины. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Пожар на месте поражения. Видео © SHOT.

Как рассказали Telegram-каналу очевидцы, удары пришлись на территории возле сёл Орловка и Новосельское. Сообщают о многочисленных прилëтах и мощном пожаре на месте Огонь был виден из окрестных населённых пунктов.

По предварительной информации, среди повреждённых объектов могла оказаться газокомпрессорная станция «Орловка». Этот узел обеспечивал реверсное поступление газа в Украину из Румынии, Греции и Турции.

А ранее стало известно, что Кремль рассматривает возможность приостановки нанесения воздушных ударов в качестве уступок американскому лидеру Дональду Трампу. Однако наземные военные действия будут продолжаться. Грядущий визит спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию создаёт возможность для переговоров.

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