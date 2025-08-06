Лето ушло: опубликован прогноз погоды на 6 августа 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
В среду, 6 августа 2025 года, в Красноярске ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, который продолжится и в течение дня, сопровождаясь кратковременными осадками и грозами.
Ветер будет дуть ночью с юго-запада со скоростью 4−9 м/с, а днем сменит направление на юго-восточное и ослабнет до 1−5 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +6…+8°C, а днем поднимется до +16…+18°C.
Гражданам рекомендуется быть внимательными на улице, особенно во время грозы, и не забывать о зонтах.