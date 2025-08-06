Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк с шестью спальнями: вот сколько это стоит

Кюнинг получил за особняк в Лос-Анджелесе на два миллиона меньше, чем рассчитывал, информирует издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Сообщается, что в июне музыкант и его супруга выставили особняк на продажу за без малого $14 млн., а продан Брэду Питту он был за $12 млн.