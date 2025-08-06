Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк с шестью спальнями: вот сколько это стоит

Звезда Голливуда Брэд Питт купил особняк у Дэйва Кюнинга, гитариста и одного из основателей рок-группы The Killers.
Кюнинг получил за особняк в Лос-Анджелесе на два миллиона меньше, чем рассчитывал, информирует издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Сообщается, что в июне музыкант и его супруга выставили особняк на продажу за без малого $14 млн., а продан Брэду Питту он был за $12 млн.
Издание подробно рассказывает о том, что досталось Питту за эти деньги. Речь о расположенном в престижном районе Outpost Estates доме общей площадью в 779 кв. м. Из окон особняка открывается вид на океан. В доме шесть спален, а на прилегающей территории есть бассейн, участок с огородом и зона барбекю.
Накануне 61-летний Питт раскрыл секрет своей моложавости. По словам актёра, «виновата» хорошая наследственность. Кроме того, он признался, что регулярно использует уходовую косметику.
Также Брэд Питт откровенно рассказал о том, как боролся с пристрастием к алкоголю, употребление которого делало его агрессивным.
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