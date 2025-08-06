Юрист предупредила о штрафе за водительские права с девичьей фамилией

«В связи с этим при смене фамилии также необходимо вносить изменения в СТС, в противном случае могут возникнуть проблемы при продаже автомобиля, и предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ — штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей», — заключила она.