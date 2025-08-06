Профессор назвал разрушительные факторы для женского здоровья

Современные женщины все чаще сталкиваются с проблемами репродуктивного здоровья. Заведующий гинекологическим отделением Сеченовского центра материнства и детства, профессор Дмитрий Брюнин рассказал KP.RU, почему так происходит и как сохранить здоровье в условиях мегаполиса.
— Организм испытывает колоссальное влияние большого города. На здоровье женщины, в том числе гинекологическом, репродуктивном, не лучшим образом сказывается загрязненный воздух, пища с высоким содержанием тяжелых металлов и искусственных добавок, — пояснил врач.
Другой проблемой являются поздние роды. С возрастом снижается количество яйцеклеток, растет вероятность осложнений и наследственных заболеваний. Поэтому все чаще используют заморозку яйцеклеток и генетический скрининг при беременности.
— Чем старше человек, тем больше вероятность присоединения и других, не гинекологических заболеваний. А это вопрос и здоровья потомства. Неслучайно парам старше 30 рекомендуют проводить генетический скрининг при наблюдении по беременности, — добавил медик.
Чтобы не упустить начало болезни, профессор советует раз в год проходить профилактический осмотр у гинеколога. Это простая мера может сыграть ключевую роль в выявлении заболевания.