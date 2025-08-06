Минпросвещения определило нормы часов работы для учителей

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минпросвещения РФ определило нормы часов работы в неделю за ставку заработной платы для педагогов с учетом их специальности, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства.
Согласно документу ведомства, для учителей установлена норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы.
«Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю определяется образовательной организацией», — рассказали агентству в Минпросвещения РФ.
В документе уточняется, что продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим педагогическим работникам.
Минпросвещения РФ также установило норму педагогической работы — 30 часов в неделю за ставку заработной платы — инструкторам по физической культуре и старшим воспитателям, 25 часов в неделю — воспитателям, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, продолжительность рабочего времени у музыкальных руководителей и концертмейстеров составит 24 часа в неделю за ставку заработной платы, а у учителей-дефектологов и учителей-логопедов — 20 часов в неделю.
Отмечается, что продолжительность рабочего времени устанавливается в зависимости от должности и (или) специальности педагогического работника, объем нагрузки определяется ежегодно на начало учебного года.