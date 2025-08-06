Клуб блогеров вышел во второй раунд Кубка России по футболу

В сезоне 2022/23 «Амкал» дошёл до 1/64 финала Кубка России, где проиграл «Звезде» из Санкт-Петербурга в серии пенальти. В сезоне 2023/24 клуб Медиалиги остановился на стадии 1/128, вновь проиграв по пенальти, на сей раз «Текстильщику» из Иванова. В прошлом сезоне клуб установил рекорд, добравшись до 1/32, где проиграл «Алании» со счётом 0:1.