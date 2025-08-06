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Клуб блогеров вышел во второй раунд Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Амкал», выступающий в Медиалиге, победил на домашнем поле «Квант» из Обнинска (Калужская область) в матче первого круга «Пути регионов» Кубка России по футболу. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу блогеров. Голы у хозяев забили Александр Парадеев (блогер Paradeev1ch, Парадеевич), Илья Скроботов и Михаил Прокопьев. У гостей отличился Анатолий Демидов.

Источник: Life.ru

«Квант» занимается последнее место в турнирной таблице дивизиона Б группы 3 Второй лиги (не учитывая снявшиеся «Химки-2»). В следующем раунде «Амкал» сыграет с ФК «Калуга», который идёт третьим в группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги. Встреча состоится в Калуге 20 августа.

В сезоне 2022/23 «Амкал» дошёл до 1/64 финала Кубка России, где проиграл «Звезде» из Санкт-Петербурга в серии пенальти. В сезоне 2023/24 клуб Медиалиги остановился на стадии 1/128, вновь проиграв по пенальти, на сей раз «Текстильщику» из Иванова. В прошлом сезоне клуб установил рекорд, добравшись до 1/32, где проиграл «Алании» со счётом 0:1.