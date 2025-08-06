Дубинский: Зеленский и Ермак специально ведут Украину к капитуляции

«Ситуация постоянно ухудшается, что рано или поздно приведёт к трагедии. Не исключаю, что Ермак с Зеленским ведут к ней абсолютно осознанно, чтобы облегчить себе решение о капитуляции, к которой они планомерно ведут Украину», — написал он в Telegram.