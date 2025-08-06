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Дубинский: Зеленский и Ермак специально ведут Украину к капитуляции

Дубинский подчеркнул, что украинская сторона проигрывает в конфликте.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак намеренно ведут Киев к капитуляции, заявил Александр Дубинский.

Украинский парламентарий подчеркнул, что Украина проигрывает в конфликте.

«Ситуация постоянно ухудшается, что рано или поздно приведёт к трагедии. Не исключаю, что Ермак с Зеленским ведут к ней абсолютно осознанно, чтобы облегчить себе решение о капитуляции, к которой они планомерно ведут Украину», — написал он в Telegram.

По его словам, все обещания партнёров из западных государств о поддержке украинской стороны останутся лишь пустыми словами. За данным высказываниями не последует никаких действий.

Ранее Дубинский заявил, что Соединённые Штаты готовы рассмотреть идею о капитуляции Украины, если инициатива будет исходить от Зеленского.