В Иркутске по улице Пискунова с 25 августа ограничат движение транспорта

В Иркутске по улице Пискунова с 8 утра 25 августа ограничат движение транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, изменить схему движения придется в районе здания на улице Ширямова, 24/5.
— На участке до Космического проезда проведут работы по реконструкции напорного трубопровода, — уточнили в пресс-службе мэрии.
Ремонтные работы продлятся до 20 часов вечера 30 октября. Автомобилистов просят заранее выбрать альтернативный маршрут.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что с 11 августа по 15 октября ограничат движение по улице Ширямова. Ограничения будут действовать в районе дома на улице Байкальская, 251.