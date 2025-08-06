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В Иркутске по улице Пискунова с 25 августа ограничат движение транспорта

Ремонтные работы продлятся до 30 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске по улице Пискунова с 8 утра 25 августа ограничат движение транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, изменить схему движения придется в районе здания на улице Ширямова, 24/5.

— На участке до Космического проезда проведут работы по реконструкции напорного трубопровода, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Ремонтные работы продлятся до 20 часов вечера 30 октября. Автомобилистов просят заранее выбрать альтернативный маршрут.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что с 11 августа по 15 октября ограничат движение по улице Ширямова. Ограничения будут действовать в районе дома на улице Байкальская, 251.