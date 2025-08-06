Сын пострадавшего от сброса ядерной бомбы на Хиросиму заявил, что ждет извинений от Обамы

Американские ВВС 6 августа 1945 года сбросили ядерную бомбу на японский город Хиросима. В тот день погибло порядка 100 тысяч человек. Сын пострадавшего при бомбардировке Хиросимы Ясутоси Хиротани призвал Соединенные Штаты извиниться, цитирует РИА Новости.
Он отметил, что хотел бы слышать слова раскаяния лично от бывшего президента США Барака Обамы. Сын пострадавшего раскритиковал Сунао Цубои, за то, что тот не потребовал извинений от Вашингтона.
«Я считаю, что США должны извиниться, а потом уже всё остальное. Но тогда представитель пострадавших Сунао Цубои не потребовал этого», — уточнил Ясутоси Хиротани.
По мнению ведущего научного сотрудника Группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктора Кузьминкова, власти Хиросимы переосмыслили жестокое действие США. Он считает, что дело в зависимости Японии от американцев.