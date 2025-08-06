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В Красноярске сотрудники ОМОН взорвали на полигоне старый снаряд

Опасный боеприпас нашли в Красноярске на земляных работах.

Источник: Росгвардия

В Красноярске сотрудники ОМОН «Ратибор» взорвали на полигоне старый боеприпас.

Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, артиллерийский снаряд был обнаружен рабочими, которые занимались земляными работами на улице Диксона (частный сектор Покровки), рядом с жилым домом.

Трогать его руками не стали, вызвали сначала полицию, затем на место примчался наряд Росгвардии.

Людей отвели подальше, специалисты осмотрели предмет, сообщили: сильно проржавел, очень опасен, нужно вывозить прочь.

Очень осторожно снаряд погрузили в спецтехнику и вывезли на полигон, где и уничтожили.

Как он попал на улицу Диксона — вопрос остается открытым.

Возможно, пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны, когда в Красноярске несколько предприятий производили боеприпасы для фронта.