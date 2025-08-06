В Красноярске сотрудники ОМОН взорвали на полигоне старый снаряд

В Красноярске сотрудники ОМОН «Ратибор» взорвали на полигоне старый боеприпас.
Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, артиллерийский снаряд был обнаружен рабочими, которые занимались земляными работами на улице Диксона (частный сектор Покровки), рядом с жилым домом.
Трогать его руками не стали, вызвали сначала полицию, затем на место примчался наряд Росгвардии.
Людей отвели подальше, специалисты осмотрели предмет, сообщили: сильно проржавел, очень опасен, нужно вывозить прочь.
Очень осторожно снаряд погрузили в спецтехнику и вывезли на полигон, где и уничтожили.
Как он попал на улицу Диксона — вопрос остается открытым.
Возможно, пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны, когда в Красноярске несколько предприятий производили боеприпасы для фронта.