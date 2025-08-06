Церковный праздник 6 августа 2025: приметы, традиции, запреты

Согласно народным приметам, погода в этот день предсказывает урожай: если на Бориса и Глеба тепло и солнечно, то осенью будет хороший урожай. Если дождь — к изобилию грибов. Кроме того, считается, что если в этот день увидеть ласточку, то лето будет долгим и теплым.