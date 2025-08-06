В Хабаровском крае растет число детей-сирот, нашедших семью

В 2025 году 529 детей-сирот Хабаровского края обрели новых родителей благодаря активной работе органов опеки и поддержке государства. Среди них — пятилетний мальчик, которого приняла в свою семью чета из Хабаровска, уже воспитывающая двойняшек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".