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В Хабаровском крае растет число детей-сирот, нашедших семью

Помощь семьям оказывается в рамках нацпроекта «Семья».

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году 529 детей-сирот Хабаровского края обрели новых родителей благодаря активной работе органов опеки и поддержке государства. Среди них — пятилетний мальчик, которого приняла в свою семью чета из Хабаровска, уже воспитывающая двойняшек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Мы с мужем уверены — чужих детей не бывает. Благодаря поддержке государства наша семья счастлива», — делится приемная мама Ирина Л.

Помощь семьям оказывается в рамках нацпроекта «Семья»: в Хабаровском крае предусмотрены материнский капитал, пособия и льготы. В 2025 году по инициативе губернатора Дмитрия Демешина введены дополнительные меры поддержки для опекунов.

Также в регионе успешно реализуется программа «Вызов», позволившая 549 детям вернуться в кровные семьи.