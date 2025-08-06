У озера Данилово в Новосибирской области заметили медведя

Жители Кыштовского района Новосибирской области сообщили о появлении бурого медведя вблизи озера Данилово. Информацию передали в районную администрацию, откуда она поступила в министерство природных ресурсов региона.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, после поступления сообщения на место выехал инспектор. На месте действительно были обнаружены следы животного.
Сейчас специалисты проверяют, насколько далеко зверь ушёл вглубь леса и представляет ли он потенциальную угрозу для людей. В случае необходимости будет принято решение о регулировании численности — сезон охоты на медведя в регионе открыт. Однако, если животное находится в естественной среде обитания и не приближается к населённым пунктам, меры воздействия приниматься не будут.
Министерство напоминает: при появлении дикого животного вблизи населённых пунктов необходимо немедленно сообщать об этом в районную администрацию. Далее информацию направляют в региональное ведомство, которое выезжает на место, оценивает ситуацию и принимает решение по дальнейшим действиям.
По последним данным, в Кыштовском районе обитает 101 особь бурого медведя.