У озера Данилово в Новосибирской области заметили медведя

Сейчас специалисты проверяют, насколько далеко зверь ушёл вглубь леса и представляет ли он потенциальную угрозу для людей. В случае необходимости будет принято решение о регулировании численности — сезон охоты на медведя в регионе открыт. Однако, если животное находится в естественной среде обитания и не приближается к населённым пунктам, меры воздействия приниматься не будут.