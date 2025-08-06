Хабаровский край привлекает рекордные инвестиции благодаря ВЭФ

С 3 по 6 сентября во Владивостоке состоится юбилейный X Восточный экономический форум, который за десять лет стал ключевой площадкой для развития Дальнего Востока. За это время в ДФО запущено 2,9 тысячи инвестиционных проектов на 10,6 триллиона рублей, из которых уже освоено 5,1 триллиона рублей. Благодаря этим инициативам создано 944 предприятия и 165 тысяч рабочих мест. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.