Хабаровский край привлекает рекордные инвестиции благодаря ВЭФ

С 3 по 6 сентября во Владивостоке состоится юбилейный X Восточный экономический форум, который за десять лет стал ключевой площадкой для развития Дальнего Востока. За это время в ДФО запущено 2,9 тысячи инвестиционных проектов на 10,6 триллиона рублей, из которых уже освоено 5,1 триллиона рублей. Благодаря этим инициативам создано 944 предприятия и 165 тысяч рабочих мест. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«На Восточном экономическом форуме обсуждаются результаты выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока. За десять лет инвестиции в основной капитал в ДФО выросли на 99% (опережение среднероссийских показателей в 2,6 раза), промышленное производство — на 30% (29% в среднем по РФ), добыча полезных ископаемых увеличилась на 33% (опережение среднероссийских показателей в 3,3 раза). Объем строительных работ вырос на 107% (опережение среднероссийских показателей в 3,3 раза)», — подчеркнул зампред правительства РФ — полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.
В Хабаровском крае реализуется 134 проекта на 2,6 триллиона рублей, которые к 2030 году создадут 32 тысячи новых рабочих мест.
На Дальнем Востоке действуют 16 территорий опережающего развития, режим свободного порта Владивосток и программа «Дальневосточный гектар», по которой гражданам выдано более 148,5 тысячи участков. Инвесторы уже получили 59,2 миллиарда рублей на инфраструктурную поддержку при общих вложениях в два триллиона рублей.
Государство активно развивает социальную сферу: по программе «Дальневосточная ипотека» со ставкой 2% выдано 145 тысяч кредитов, в Хабаровском крае — 21,3 тысячи на 108,6 миллиарда рублей. Один миллион рублей на погашение ипотеки уже получили 3,8 тысячи многодетных семей. По программе «Президентская единая субсидия» построено две тысячи социальных объектов, включая школы, больницы и спортивные комплексы.
В планах — строительство 137 рыбопромысловых судов, 36 рыбзаводов, создание агломерации-спутника Владивостока на 200 тысяч жителей и развитие креативных кластеров. К 2030 году появится сеть общей площадью 100 тысяч квадратных метров.
Тема форума в этом году: «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В программе бизнес-диалоги с Китаем, Индией, АСЕАН, молодежные и образовательные мероприятия, а также выставка «Улица Дальнего Востока».
В 2024 году ДФО привлек рекордные 24 тысячи новых жителей, и эта динамика продолжает расти.