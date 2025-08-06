Мошенники нацелились на любителей пиратских фильмов: вот куда они прячут фишинговые ссылки

Сообщается, что аферисты создают фейковые сайты, боты и каналы в мессенджерах, через которые распространяются популярные киноновинки. При этом они предлагают пользователям скачать якобы «ИИ-переводчик» или «субтитры», в которые вшито вредоносное ПО, вирусы или фишинговые ссылки.