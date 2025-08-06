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Мошенники нацелились на любителей пиратских фильмов: вот куда они прячут фишинговые ссылки

Мошенники прячут фишинговые ссылки в субтитры пиратских фильмов.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники стали использовать спрос потребителей на пиратские фильмы и сериалы для распространения фишинговых ссылок. О схеме рассказывает РИА новости со ссылкой на материалы МВД.

Сообщается, что аферисты создают фейковые сайты, боты и каналы в мессенджерах, через которые распространяются популярные киноновинки. При этом они предлагают пользователям скачать якобы «ИИ-переводчик» или «субтитры», в которые вшито вредоносное ПО, вирусы или фишинговые ссылки.

«Будьте осторожны, если вам предлагают скачать “субтитры”, “ИИ-переводчики” или переходить по подозрительным ссылкам в Telegram и других мессенджерах», — напоминают правоохранители.

Почему среди жертв мошенников становится всё больше детей и как аферисты обманывают несовершеннолетних, читайте здесь на KP.RU.

Основные схемы, по которым работают мошенники, сайт KP.RU собрал здесь. Читайте и не попадайтесь на удочку!

А вот как корреспондент «Комсомолки» заработал на аферистах.