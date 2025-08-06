«Красное и Белое» оспорит в суде приостановку лицензии в Вологодской области

4 августа губернатор региона Георгий Филимонов сообщил, что в 58 торговых точках сети магазинов «Красное и Белое» на Вологодчине временно прекратили продажу алкогольной продукции после приостановления действия лицензии. Тем не менее, представители компании опровергают уход из региона.