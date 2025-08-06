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«Красное и Белое» оспорит в суде приостановку лицензии в Вологодской области

Торговая сеть «Красное и Белое» намерена через суд оспорить приостановку лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в Вологодской области. Об этом стало известно во вторник, 5 августа.

Торговая сеть «Красное и Белое» намерена через суд оспорить приостановку лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в Вологодской области. Об этом стало известно во вторник, 5 августа.

Компания «Альфа-М», которая управляет сетью, обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с иском к министерству экономического развития региона.

В заявлении, которое было принято судом к производству, «Альфа-М» требует признать незаконным и отменить приказ министерства «О приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции». Судебное заседание по этому делу назначено на 26 августа, передает РИА Новости.

4 августа губернатор региона Георгий Филимонов сообщил, что в 58 торговых точках сети магазинов «Красное и Белое» на Вологодчине временно прекратили продажу алкогольной продукции после приостановления действия лицензии. Тем не менее, представители компании опровергают уход из региона.

28 ноября 2024 года Законодательное собрание Вологодской области приняло закон, который разрешает продавать алкоголь в соответствующих магазинах в регионе только два часа в сутки — с 12:00 до 14:00.