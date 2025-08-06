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Огромное существо заметили в реке в крупном городе: местный рыбак снял его на видео

Рыбак из Сеула наткнулся на загадочное существо в воде и снял на видео.

Источник: Комсомольская правда

Рыбак из южнокорейского Сеула обнаружил в реке Хан неизвестное гигантское существо. По его словам, оно появилось на поверхности воды и кружило на месте порядка 20 минут. Соответствующее видео опубликовало издание The Korea Herald.

По словам очевидца, тело существа имело длину около шести-десяти метров. Изначально рыбак предположил, что гигантский объект — крупная рыба. Однако позже мужчина понял, что она не могла появиться в этой реке.

«Что это такое? Мне страшно. Оно движется ко мне», — отреагировал очевидец.

Удивительный объект обнаружили и в Крыму. В Акре нашли часть мраморной плиты. На объекте сохранились четыре строки с четким шрифтом и аккуратными буквами. Археологи отметили, что этот фрагмент мог принадлежать древнему декрету II века до нашей эры.