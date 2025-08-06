Огромное существо заметили в реке в крупном городе: местный рыбак снял его на видео

Удивительный объект обнаружили и в Крыму. В Акре нашли часть мраморной плиты. На объекте сохранились четыре строки с четким шрифтом и аккуратными буквами. Археологи отметили, что этот фрагмент мог принадлежать древнему декрету II века до нашей эры.