Актриса из сериала «Ходячие мертвецы» Келли Мак умерла в возрасте 33 лет

Американская актриса Келли Мак, сыгравшая в девятом сезоне сериала «Ходячие мертвецы», скончалась в возрасте 33 года лет, сообщила её сестра в соцсетях.
Она умерла в родном городе Цинциннати (штат Огайо). По информации журнала Hollywood Reporter, у актрисы диагностировали глиому центральной нервной системы.
Келли Мак родилась в 1992 году. Она известна ролями в фильмах «Профиль» (2018), «Выстрел в темноте» (2021) и «Вторжение в эфир» (2021).
Кроме того, Мак сыграла в сериалах «911 служба спасения» и «Медики Чикаго». За свою карьеру актриса приняла участие в более чем в 30 проектах.