Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса из сериала «Ходячие мертвецы» Келли Мак умерла в возрасте 33 лет

Актриса Келли Мак перед смертью проходила лечение от глиомы центральной нервной системы.

Источник: Аргументы и факты

Американская актриса Келли Мак, сыгравшая в девятом сезоне сериала «Ходячие мертвецы», скончалась в возрасте 33 года лет, сообщила её сестра в соцсетях.

Она умерла в родном городе Цинциннати (штат Огайо). По информации журнала Hollywood Reporter, у актрисы диагностировали глиому центральной нервной системы.

Келли Мак родилась в 1992 году. Она известна ролями в фильмах «Профиль» (2018), «Выстрел в темноте» (2021) и «Вторжение в эфир» (2021).

Кроме того, Мак сыграла в сериалах «911 служба спасения» и «Медики Чикаго». За свою карьеру актриса приняла участие в более чем в 30 проектах.