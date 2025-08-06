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Прямые перелеты из России возобновят в еще одну страну

Авиарейсы стартуют зимой, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Турпоток из России в Доминикану и обратно возобновится. Прямые авиарейсы откроются ближайшей зимой. Ранее в апреле страны договорились об углублении сотрудничества.

Первые рейсы между Россией и Доминиканой могут начаться зимой. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в интервью «Известиям».

Наращиванию туристических обменов содействует реализация соглашения об отказе от визовых формальностей — между Россией и Доминиканой действует безвизовый режим для граждан двух стран.

Издание напоминает, что в 2025 году отмечается 80-летие дипломатических отношений между Россией и Доминиканской Республикой. В Санто-Доминго впервые открыто дипломатическое представительство РФ.