Прямые перелеты из России возобновят в еще одну страну

Турпоток из России в Доминикану и обратно возобновится. Прямые авиарейсы откроются ближайшей зимой. Ранее в апреле страны договорились об углублении сотрудничества.
Первые рейсы между Россией и Доминиканой могут начаться зимой. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в интервью «Известиям».
Наращиванию туристических обменов содействует реализация соглашения об отказе от визовых формальностей — между Россией и Доминиканой действует безвизовый режим для граждан двух стран.
Издание напоминает, что в 2025 году отмечается 80-летие дипломатических отношений между Россией и Доминиканской Республикой. В Санто-Доминго впервые открыто дипломатическое представительство РФ.