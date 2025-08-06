В Новосибирске получили генномодифицированные клетки для уничтожения рака

Эксперимент проводился на лабораторных мышах, у которых нет своей иммунной системы. Им подсаживали человеческую опухоль, затем проводили терапию генномодифицированными клетками. Всего ученые исследовали пять потенциальных опухолевых мишеней. Результат получился очень обнадеживающий. Теперь специалисты собираются начать клинические испытания технологии совместно с Сеченовским университетом.