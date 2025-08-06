В Новосибирске получили генномодифицированные клетки для уничтожения рака

В Новосибирске приблизились к победе над раком. Ученые смогли получить генномодифицированные клеточные структуры, которые в перспективе смогут уничтожать клетки опухолей с помощью иммунной реакции. По словам директора Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии Александра Силкова, технология успешно прошла испытания. Об этом пишет ТАСС.
— У нас получилась большая эффективность по ряду мишеней, которые мы тестировали, — сказал он.
Эксперимент проводился на лабораторных мышах, у которых нет своей иммунной системы. Им подсаживали человеческую опухоль, затем проводили терапию генномодифицированными клетками. Всего ученые исследовали пять потенциальных опухолевых мишеней. Результат получился очень обнадеживающий. Теперь специалисты собираются начать клинические испытания технологии совместно с Сеченовским университетом.