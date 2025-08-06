Не поверившему в силу россиян украинскому певцу закрыли въезд в РФ

Ранее URA.RU сообщало, что российские войска освободили Часов Яр в ДНР — стратегически важный город, за который шли бои с апреля 2024 года. Его возвышенное положение и мощные укрепления делали населенный пункт ключевым опорным пунктом украинской обороны. С 2014 года здесь находился штаб АТО, а позже — ООС, в городе размещались элитные украинские подразделения, ремонтные базы и несколько линий обороны. Освобождение Часова Яра открывает путь для наступления на Константиновку.