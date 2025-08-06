Не поверившему в силу россиян украинскому певцу закрыли въезд в РФ

Украинскому певцу могут ограничить въезд в Россию.
Украинскому артисту Максу Барских могут отказать во въезде в Россию. У властей есть основания для подобных действий. Об этом сообщают СМИ.
«Барских могут не впустить в РФ в связи с наличием на это оснований. Решение о запрете въезда может быть принято в установленном порядке», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее певец публично отказался от исполнения своей музыки на территории России. В апреле 2022 года он рассказал в эфире украинского телеканала «Украина 24», что занимается волонтерской деятельностью — отправляет еду, лекарства и деньги переселенцам. В том же месяце на своем YouTube-канале артист появился в военной форме и поинтересовался у зрителей, как они собираются праздновать победу Украины.
Ранее URA.RU сообщало, что российские войска освободили Часов Яр в ДНР — стратегически важный город, за который шли бои с апреля 2024 года. Его возвышенное положение и мощные укрепления делали населенный пункт ключевым опорным пунктом украинской обороны. С 2014 года здесь находился штаб АТО, а позже — ООС, в городе размещались элитные украинские подразделения, ремонтные базы и несколько линий обороны. Освобождение Часова Яра открывает путь для наступления на Константиновку.