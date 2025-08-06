Учителям определили нормы часов работы: сколько должен трудиться педагог

Педагогам установили нормы часов работы. Как заявили в Минпросвещения РФ, учителя должны трудиться 18 часов в неделю за ставку зарплаты. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ Министерства.
Кроме того, норму часов работы определили воспитателям, занимающимся с дошкольниками, педагогам-психологам и соцпедагогам. Специалисты, относящиеся к данным категориям, должны трудиться 36 часов в неделю.
«Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю определяется образовательной организацией», — заявили в Минпросвещения.
В Госдуме предложили приостановить увольнения педагогов за личные публикации в соцсетях. Отмечается, что учителя имеют право на хобби в нерабочее время.