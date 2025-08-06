Самолёт, предположительно, с Уиткоффом на борту вылетел из США

Воздушное судно того же типа, что и у специального посланника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, вылетел из США, следует из данных ресурса Flightradar24.
Речь идёт о Bombardier Global 7500. Согласно материалам сервиса, этот самолёт вылетел из американского штата Флорида.
Напомним, Госдеп подтвердил информацию о том, что Уиткофф приедет в Российскую Федерацию на текущей неделе. Официальный представитель ведомства Тэмми Брюс также заявила, что Уиткофф посетит РФ на этой неделе, не назвав точных сроков его поездки.
Во вторник Трамп заявил, что намерен «вывести США» из конфликта на Украине. Кроме того, говоря о возможных санкциях против РФ, он уточнил, что «завтра» будет встреча с российской стороной.