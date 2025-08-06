В РФ создают наночастицы для адресной терапии раковых клеток

За первые три года проекта была создана обширная экспериментальная база, для каждого образца проведено не менее 10 видов физико-химических исследований. Сейчас ученые оценивают фармакокинетику: как долго частицы сохраняются в организме, где накапливаются, не вредят ли здоровым органам и какое влияние оказывают на опухолевую ткань. В перспективе препараты, принцип действия которых будет основан на этой технологии, могут стать более щадящей и безопасной альтернативой классической химиотерапии.