Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоит ли принимать в жару успокоительные средства: врач дала ответ

Невролог Мартьянова: в жару лучше не пить успокоительные без показаний.

Источник: Комсомольская правда

Жара способна выбить из колеи даже самого спокойного человека — у многих появляются усталость, раздражительность и тревожность. Хочется принять что-нибудь успокаивающее или, наоборот, бодрящее. Один из ведущих врачей-неврологов клинико-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ имени академика Петровского Ольга Мартьянова рассказала KP.RU, необходим ли такой прием препаратов.

— При слишком высокой температуре меняется как продолжительность, так и качество сна, — Из-за ухудшения этих параметров растет уровень гормонов стресса — кортизола, адреналина. Такой «коктейль» добавляет раздражительности, агрессии и тревожности, — уточнила специалист.

По словам врача, если человек в целом здоров, то переживать не стоит — как только спадет жара, самочувствие нормализуется. Поэтому без особых показаний пить успокоительные или стимуляторы не нужно.

— Я бы не рекомендовала прием препаратов. Если у человека нет психических, неврологических заболеваний, то его состояние нормализуется без дополнительных средств — как только исчезнет фактор, провоцирующий недомогание, — подчеркнула медик.

А вот если жара вызвала обострение уже существующего диагноза — например, невроза или панических атак, — самолечением заниматься нельзя. В этом случае важно как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы не усугубить ситуацию.