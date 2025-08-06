Стоит ли принимать в жару успокоительные средства: врач дала ответ

Жара способна выбить из колеи даже самого спокойного человека — у многих появляются усталость, раздражительность и тревожность. Хочется принять что-нибудь успокаивающее или, наоборот, бодрящее. Один из ведущих врачей-неврологов клинико-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ имени академика Петровского Ольга Мартьянова рассказала KP.RU, необходим ли такой прием препаратов.
— При слишком высокой температуре меняется как продолжительность, так и качество сна, — Из-за ухудшения этих параметров растет уровень гормонов стресса — кортизола, адреналина. Такой «коктейль» добавляет раздражительности, агрессии и тревожности, — уточнила специалист.
По словам врача, если человек в целом здоров, то переживать не стоит — как только спадет жара, самочувствие нормализуется. Поэтому без особых показаний пить успокоительные или стимуляторы не нужно.
— Я бы не рекомендовала прием препаратов. Если у человека нет психических, неврологических заболеваний, то его состояние нормализуется без дополнительных средств — как только исчезнет фактор, провоцирующий недомогание, — подчеркнула медик.
А вот если жара вызвала обострение уже существующего диагноза — например, невроза или панических атак, — самолечением заниматься нельзя. В этом случае важно как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы не усугубить ситуацию.