Игроки «СКА-Хабаровска» после игры с «Торпедо» вошли в сборные 3 тура

Спортивные эксперты включили двух футболистов «СКА-Хабаровска» в символические сборные по итогам 3 тура Чемпионата Первой лиги сезона 2025/26 годов. Голкипер Ислам Имамов и полузащитник Садыг Багиев оказались в списках лучших сразу в версии специалистов Лиги PARI, редакции «Советского спорта» и компании РУСТАТ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, в 3 туре дальневосточные армейцы на своём поле принимали «Торпедо» из Москвы и завершили игру победой со счётом 1:0. Автором мяча стал молодой талант Садыг Багиев, не растерявшийся в штрафной автозаводцев после получения идеального паса. Вратарь красно-синих и по совместительству капитан «СКА-Хабаровска» Ислам Имамов в финале матча совершил реальное спасение и не позволил гостям сравнять счёт.
Кстати, голкипер чёрно-белых Ростислав Солдатенко также попал в статистику лучших после этой игры. Страж ворот «Торпедо» отбил пять ударов в створ и вместе с Александром Селиховым из «Урала» возглавил список самых надёжных защитников в 3 туре Первой лиги сезона 2025/26 годов.
Следующий матч дальневосточники проведут дома с «Чайкой» в это воскресенье, 10 августа. Начало игры в 17.00 местного времени. Кстати, у клуба из Песчанокопского со старта нового сезона в Первой лиге в активе одна победа и две ничьи (5 очков).