Игроки «СКА-Хабаровска» после игры с «Торпедо» вошли в сборные 3 тура

Напомним, в 3 туре дальневосточные армейцы на своём поле принимали «Торпедо» из Москвы и завершили игру победой со счётом 1:0. Автором мяча стал молодой талант Садыг Багиев, не растерявшийся в штрафной автозаводцев после получения идеального паса. Вратарь красно-синих и по совместительству капитан «СКА-Хабаровска» Ислам Имамов в финале матча совершил реальное спасение и не позволил гостям сравнять счёт.