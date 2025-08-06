Некоторым россиянам с 1 октября повысят зарплату

Ранее правительство РФ официально сообщало, что с 1 октября 2025 года заработные платы отдельных категорий государственных и муниципальных работников будут проиндексированы на 7,6%. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 30,8 миллиарда рублей. Например, в Свердловской области средняя зарплата уже увеличилась. К маю 2025 года сумма выросла на 17,6% и достигла 89,8 тысячи рублей в среднем, что выше на 18% за аналогичный период прошлого года.