Некоторым россиянам с 1 октября повысят зарплату

Увеличение зарплаты коснется отдельных категорий государственных и муниципальных работников.
Зарплаты сотрудников бюджетных учреждений вырастут с 1 октября на 7,6%. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
«Увеличение заработных плат коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», — сказал Виноградов. Его слова приводит агентство «Прайм». В соответствии с распоряжением правительства № 2071-р от 1 августа 2025 года, установлен размер индексации, который составляет 7,6% в текущем году.
Кроме того, повышение зарплаты коснется сотрудников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей. Также увеличение ждет и работников учреждений федеральных органов исполнительной власти, проходящих военную или приравненную к ней службу.
Ранее правительство РФ официально сообщало, что с 1 октября 2025 года заработные платы отдельных категорий государственных и муниципальных работников будут проиндексированы на 7,6%. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 30,8 миллиарда рублей. Например, в Свердловской области средняя зарплата уже увеличилась. К маю 2025 года сумма выросла на 17,6% и достигла 89,8 тысячи рублей в среднем, что выше на 18% за аналогичный период прошлого года.