В Новосибирске защита осуждённого по делу о взрыве на Линейной подала кассационную жалобу

Напомним, что Кавун приговорён к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. По версии следствия, он вместе с Ириной Урбах, представившись сотрудниками газовой службы, проводил обслуживание плит перед трагедией. Это, как считают правоохранители, привело к утечке газа и последующему взрыву. Трагедия произошла утром 9 февраля 2023 года: обрушились два подъезда, начался пожар, погибли 15 человек. Из здания эвакуировали 50 жильцов.