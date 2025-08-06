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В Новосибирске защита осуждённого по делу о взрыве на Линейной подала кассационную жалобу

Осуждённый по делу о взрыве на Линейной пытается обжаловать приговор.

Источник: Freepik

Осуждённый по делу о взрыве на Линейной пытается обжаловать приговор.

Адвокат Евгения Кавуна, осуждённого по делу о взрыве газа в доме на улице Линейной в Новосибирске, подал кассационную жалобу.

Как сообщил ТАСС защитник обвиняемого Андрей Власов, дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, что Кавун приговорён к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. По версии следствия, он вместе с Ириной Урбах, представившись сотрудниками газовой службы, проводил обслуживание плит перед трагедией. Это, как считают правоохранители, привело к утечке газа и последующему взрыву. Трагедия произошла утром 9 февраля 2023 года: обрушились два подъезда, начался пожар, погибли 15 человек. Из здания эвакуировали 50 жильцов.