Что делать с курящими соседями? Советы юриста

Она также уточнила, что для успешного судебного разбирательства потребуются показания других соседей, а также фото или видео материалы. Александрова добавила, что в судебной практике уже имелись случаи, когда с курильщиков взыскивались суммы за моральный вред, например, пять тысяч рублей.