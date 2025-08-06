Что делать с курящими соседями? Советы юриста

Юрист Людмила Александрова сообщила, что для решения проблемы с курящими соседями можно обратиться к участковому, который сможет провести с ними воспитательную беседу.
В интервью NEWS.ru она отметила, что в случае, если ситуация не изменится, следует рассмотреть возможность обращения в суд, предварительно собрав необходимые доказательства.
Александрова подчеркнула, что в первую очередь стоит попытаться решить вопрос мирным путем, поговорив с соседями. Если это не принесет результата, можно обратиться к участковому для проведения беседы с нарушителями. В случае бездействия со стороны соседей, юрист рекомендовала обратиться в суд, подготовив соответствующие доказательства.
Она также уточнила, что для успешного судебного разбирательства потребуются показания других соседей, а также фото или видео материалы. Александрова добавила, что в судебной практике уже имелись случаи, когда с курильщиков взыскивались суммы за моральный вред, например, пять тысяч рублей.