На упаковках IQOS могут появиться устрашающие картинки

«Я убежден, что предупреждающие изображения на пачках IQOS и аналогичных устройств в России должны быть такими же, как на обычных сигаретах. Без двойных стандартов», — заявил Чернышов ТАСС. Он отметил, что такой подход является честным по отношению к гражданам России. Депутат также выразил поддержку инициативе по маркировке подобных устройств, подчеркнув, что здоровье — это вопрос будущего страны, а не личного выбора.