На крючке иллюзий. Как студенты в Хабаровске теряют миллионы в Сети

В Хабаровске 21-летний молодой человек попался на уловку мошенников, поверив в романтическое знакомство через мессенджер. Девушка, с которой он завязал переписку, предложила сходить вместе в театр. Молодой человек обсудил с ней детали встречи и получил ссылку для покупки билетов. Перейдя по ссылке, он ввел данные своей банковской карты и подтвердил операцию кодом из СМС. Однако билетов так и не получил — а со счета исчезло 48 429 рублей.