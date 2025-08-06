На крючке иллюзий. Как студенты в Хабаровске теряют миллионы в Сети

Злоумышленники используют голосовые нейросети, фальшивые сайты и психологические уловки, чтобы выманить коды и деньги. Ущерб — от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.
Ловушка для студента.
Мошенники используют элементы нейролингвистического программирования, подстраиваются под голос собеседника, вставляют триггеры и психологические ловушки. Они пишут с эмодзи и будто по-дружески, но за их сообщениями — нейросети, скрипты, голосовые модели. Они знают, как подстроиться, надавить, убедить. Один неверный код, одно слово — и ты на крючке.
— Даже взрослые люди, умные и образованные, часто попадаются. А молодежь особенно уязвима: она привыкла жить в цифровом мире, где все происходит быстро, красиво, без пауз. Этим и пользуются мошенники — они стараются не дать жертве времени подумать, — рассказывает начальник УМВД России по г. Хабаровску Андрей Кокорин.
Вот одна из таких историй. Она случилась с 20-летней хабаровчанкой, студенткой второго курса московского вуза. Ей позвонил мужчина, представился сотрудником поликлиники и сказал: надо срочно оформить новый медицинский полис, записаться в электронную очередь. Чтобы подтвердить заявку, попросил назвать код из СМС. Девушка, не подозревая подвоха, продиктовала цифры.
Дальше были звонки с разных номеров — от «сотрудников портала “Госуслуги”», от «Центробанка». Студентке сообщили, что с ее счета и счета матери идут подозрительные переводы — якобы на финансирование терроризма. Чтобы избежать уголовного дела и обысков, надо перевести деньги на «безопасные счета».
Когда мошенники выяснили, что мать девушки в Хабаровске, потребовали срочно вернуться домой. Студентка подчинилась и уже там перевела со своего счета 220 тысяч рублей, взяла в кредит 175 тысяч, а затем тайно с телефона мамы оформила кредит и на нее, еще на 137 тысяч. Итог — ущерб в 532 тысячи рублей.
— Я никогда не думала, что попаду в такую ловушку, — призналась жертва аферистов. — Все звучало так вежливо и естественно. Ни капли агрессии — только забота и доброжелательность.
Еще случай — 18-летней первокурснице хабаровского вуза позвонила женщина, представившаяся сотрудницей учебного заведения, и убедила назвать код из СМС. За этим последовали звонки от «Госуслуг» и «правоохранителей»: мол, от ее имени перевели деньги на финансирование ВСУ, грозит уголовное дело и блокировка счетов. Девушку заставили помогать «следствию» переводами и выманили 850 тысяч рублей — с телефонов отца и матери.
А вот 19-летняя хабаровчанка получила звонок сначала от «Почты России», потом из «Центробанка». Сообщили, что на ее имя пришло письмо из налоговой, и попросили подтвердить адрес через ссылку. Девушка ввела данные. Позже ей сообщили, что ее аккаунт «Госуслуг» взломан и деньги под угрозой. Под нажимом сняла и перевела на «безопасный счет» 1,5 миллиона рублей.
— Я даже не сразу поняла, что что-то не так, — признается девушка.
Легкая подработка.
В сводках полиции все чаще появляются истории о том, как молодежь втягивают в наркобизнес под видом подработки. Обещают 10−15 тысяч в день за «расклейку объявлений» или «доставку товара». Как только соглашаешься, слышишь: «Назад пути нет» — и тебе дают координаты так называемых закладок.
Есть те, кто вовремя понимает, во что ввязался, и идет в полицию. Так, 18-летний хабаровчанин сам сдался, написал заявление, стал свидетелем и избежал уголовного наказания. Но такие случаи — редкость.
Опасны и предложения заработать на криптовалюте. 19-летний студент познакомился в Telegram с девушкой по имени Анжелика. Та рассказала про крипту на платформе Gemini и обещала «пассивный доход». Парень вложил 50 тысяч, но когда захотел вывести деньги, с него потребовали залог и налоги. Он обратился в полицию, но деньги вернуть не смог.
Другой пример — девушка нашла в интернете вакансию сортировщика заявок. Ей отправили анкету и приложение якобы для начисления зарплаты. Она его скачала, ввела данные, а утром обнаружила, что с карты списали 6500 рублей.
Любовь и билеты.
В Хабаровске 21-летний молодой человек попался на уловку мошенников, поверив в романтическое знакомство через мессенджер. Девушка, с которой он завязал переписку, предложила сходить вместе в театр. Молодой человек обсудил с ней детали встречи и получил ссылку для покупки билетов. Перейдя по ссылке, он ввел данные своей банковской карты и подтвердил операцию кодом из СМС. Однако билетов так и не получил — а со счета исчезло 48 429 рублей.
19-летний студент второго курса тоже получил сообщение. Девушка по имени Алина писала, что живет на Ленина, занимается маникюром и хочет познакомиться. Разговор шел живо, Алина предложила сходить на стендап, прислала ссылку на сайт с билетами. Парень заплатил 3,5 тысячи рублей, но девушка внезапно отказалась от встречи и пообещала вернуть деньги. Начался классический развод: ссылки, сбои, «не та команда» — студент пытался вернуть деньги 17 раз, но с каждой попыткой сумма списаний только росла. В итоге со счета исчезла 191 тысяча рублей.
Иллюзия контроля.
По данным полиции, с начала года число киберпреступлений с участием молодежи выросло на 20%.
Андрей Кокорин отмечает, что злоумышленники все чаще используют нейроязыковое программирование. Голос на том конце провода звучит не как приказ, а как забота: «Мы просто хотим убедиться», «Вы сами все решаете», «Мы на вашей стороне». Создается эффект безопасности и ложного выбора.
— Мы не случайно фиксируем рост мошенничеств именно в сфере доставки, подработок, онлайн-сервисов, — добавляет собеседник. — Это те зоны, где подросток или студент чувствует себя уверенно. Но на самом деле это зеркальный коридор, в котором ты видишь то, что тебе показывают.
Киберпреступник знает психологию, умеет вызывать страх, стыд и желание подчиняться. А студент — идеальный адресат: еще не взрослый, но уже самостоятельный. Главная защита — знание. И четкое правило: если требуют деньги, логины или действия без объяснений — остановись.