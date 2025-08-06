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Взрывы прогремели в Одессе

В Одесской области прогремели сильные взрывы. Об этом стало известно в среду, 6 августа.

В Одесской области прогремели сильные взрывы. Об этом стало известно в среду, 6 августа.

Уточняется, что российская армия наносит удары по военной инфраструктуре и объектам энергетики Украины, используя беспилотники «Герань».

Удары пришлись по объектам в районе сел Орловка и Новосельское Измаильского района. Очевидцы сообщили о многочисленных прилетах и сильном пожаре на месте. Предположительно, одной из целей могла стать газокомпрессорная станция «Орловка», обеспечивавшая реверс газа в Украину из Румынии, Греции и Турции, передает Telegram-канал Shot.

В период с 26 июля по 1 августа российская армия освободила семь населенных пунктов во время проведения специальной военной операции на Украине. Вооруженные силы России взяли под контроль поселения Часов Яр, Бойковку, Бельгийку, Зеленый Гай и Новоукраинку в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку — в Запорожском регионе.

В середине июня командир спецназа «Ахмат» Министерства обороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов утверждал, что под контролем украинских военных в городе Часове Яре остался только один район.