Скончалась сыгравшая в «Ходячие мертвецы» молодая надежда Голливуда

Келли Мак начала актерскую карьеру в начале 2000-х годов. Наибольшую популярность она получила благодаря ролям в телесериалах «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead, 2010−2022) и «Медики Чикаго» (Chicago Med, 2015 — по настоящее время). Последней работой актрисы стала роль в художественном фильме «Юниверсал», премьера которого состоиться в 2025 году.