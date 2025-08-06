Президент ФК «Иртыш» Сычев опроверг свой уход с поста

Президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев опроверг свой уход с поста президента клуба.
Напомним, информация об этом появилась вчера на личной странице футболиста «ВКонтакте». Там Сычев написал следующий пост:
«Ну что, всему есть предел. Мои последние 14 дней в Омске».
Официального комментария от клуба к тому моменту не было.
Информацию о своем уходе опроверг сам Дмитрий Сычев. 41-летний спортсмен заявил телеграм-каналу «Mash на спорте», что пост президента клуба он не покидает — его страницу в соцсетях взломали. Не подтвердили уход Сычева и в облправительстве.
41-летний Сычев возглавляет омский футбольный клуб с января прошлого года. На данный момент омские футболисты выступают во Второй лиге А, группа «Серебро».