Президент ФК «Иртыш» Сычев опроверг свой уход с поста

Информацию о своем уходе опроверг сам Дмитрий Сычев. 41-летний спортсмен заявил телеграм-каналу «Mash на спорте», что пост президента клуба он не покидает — его страницу в соцсетях взломали. Не подтвердили уход Сычева и в облправительстве.