Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент ФК «Иртыш» Сычев опроверг свой уход с поста

Дмитрий Сычев заявил, что его страницу в соцсетях взломали.

Источник: Комсомольская правда

Президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев опроверг свой уход с поста президента клуба.

Напомним, информация об этом появилась вчера на личной странице футболиста «ВКонтакте». Там Сычев написал следующий пост:

«Ну что, всему есть предел. Мои последние 14 дней в Омске».

Официального комментария от клуба к тому моменту не было.

Информацию о своем уходе опроверг сам Дмитрий Сычев. 41-летний спортсмен заявил телеграм-каналу «Mash на спорте», что пост президента клуба он не покидает — его страницу в соцсетях взломали. Не подтвердили уход Сычева и в облправительстве.

41-летний Сычев возглавляет омский футбольный клуб с января прошлого года. На данный момент омские футболисты выступают во Второй лиге А, группа «Серебро».