Семейную ипотеку могут привязать к прописке: чем это обернётся

При этом Минфин уже поддержал идею обязательной регистрации в жилье, приобретенном по семейной ипотеке. Предлагается ввести обязательную регистрацию в купленном жилье в течение 180 дней после покупки и подтверждать регистрацию по адресу недвижимости не реже одного раза в год в течение пяти лет после оформления ипотеки, добавил эксперт.