Семейную ипотеку могут привязать к прописке: чем это обернётся

Об этом рассказал аналитик портала «Банки.ру» Артур Хачатрян, сообщает ИА DEITA.RU.
Однако большинство россиян выступают против такой инициативы. Обсуждение реформы ведется в правительстве. Планируется, что с 2026 года льготные займы под 6% на покупку квартир в новостройках смогут получать только те, кто зарегистрирован по месту приобретения жилья.
Это означает, что семьи больше не смогут оформлять льготную ипотеку для переезда в другой регион. Недавний опрос показал, что каждый второй россиянин против ограничения, объясняя это планами на переезд.
«Основная причина введения этой инициативы — ограничение возможности оформления ипотеки по семейной программе для покупки инвестиционных квартир, когда недвижимость приобретается не для проживания, а для сдачи в аренду», — пояснил Хачатрян.
При этом Минфин уже поддержал идею обязательной регистрации в жилье, приобретенном по семейной ипотеке. Предлагается ввести обязательную регистрацию в купленном жилье в течение 180 дней после покупки и подтверждать регистрацию по адресу недвижимости не реже одного раза в год в течение пяти лет после оформления ипотеки, добавил эксперт.
Если инициатива будет принята, она может иметь положительный эффект — снизит спрос на наиболее привлекательных с точки зрения инвестиций регионах (Москва, Санкт-Петербург и южные области России). В то же время спрос на жилье в регионах с меньшей базой может увеличиться.
Однако такая мера усложнит переезд семей с детьми в другие регионы, если они планировали воспользоваться льготной ипотекой для приобретения жилья за границей региона. Это может подтолкнуть семьи к поиску способов обойти новое требование и использовать фиктивную регистрацию при покупке жилья по льготной программе.
Рост спроса на услуги «серой» прописки усложнит контроль со стороны банков и государственных органов за реальным местом жительства заемщиков, а также увеличит административную нагрузку и ужесточит проверку документов при оформлении семейной ипотеки, заключил Хачатрян.